İzmit Hacı Hızır Mahallesi Fahri Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hüseyin Türkal (61) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hüseyin Türkal’ın cenazesi Bağlar Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.