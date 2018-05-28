İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Sedat Yoldaş (74) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Yoldaş’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.