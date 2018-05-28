İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Bülent Tan (72) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bülent Tan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.