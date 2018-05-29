İzmit Erenler Mahallesi İlkeli Sokak adresinde ikamet eden İSU’dan emekli Ali Çiftçi (72) koah ve mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Çiftçi’nin cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.