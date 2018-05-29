Fehamet Besler
Kartepe Uzuntarla Mahallesi 303. Sokak adresinde ikamet eden Dilek Moda evi kurucularından Fehamet Besler (84) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Bekar olan Fehamet Besler’in cenazesi Uzuntarla Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz