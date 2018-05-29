Kartepe Uzuntarla Mahallesi 303. Sokak adresinde ikamet eden Dilek Moda evi kurucularından Fehamet Besler (84) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Bekar olan Fehamet Besler’in cenazesi Uzuntarla Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığında toprağa verildi.