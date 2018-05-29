İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi adresinde ikamet eden emekli memur Reşit Cengiz’in eşi Fahriye Cengiz (91) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fahriye Cengiz’in cenazesi Bağlar Yolu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.