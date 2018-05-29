İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 8. Sokak adresinde ikamet eden Koruma fabrikasından emekli merhum Raci Keskin’in eşi Emine Keskin (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Keskin’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.