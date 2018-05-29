Ayşe Küçük
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Küçük’ün eşi Ayşe Küçük (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Küçük’ün cenazesi Hayrat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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