İzmit Yeni Mahalle Gazi Adalı Sokak üzerinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Ali Şentürk (70) akciğer kanseri vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Şentürk’ün cenazesi Karabük Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.