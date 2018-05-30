Müzeyyen Özler
İzmit Erenler Mahallesi Hocaoğlu Sokak adresinde ikamet eden Seka işçisi merhum Kadim Özler’in eşi Müzeyyen Özler (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Müzeyyen Özler’in cenazesi Kanlıbağ Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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