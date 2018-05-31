İzmit Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Niyazi Meriç’in eşi Embiye Meriç (77) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Embiye Meriç’in cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.