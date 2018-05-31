Halide Abacı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi adresinde ikamet eden Avukat merhum Hayrettin Abacı’nın eşi emekli öğretmen Halide Abacı (88) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 3 çouk annesi olan Halide Abacı’nın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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