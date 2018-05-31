İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden İnşaat müteahhidi Şükür Kocatürk (76) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Şükür Kocatürk’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.