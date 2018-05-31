Şükür Kocatürk
İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden İnşaat müteahhidi Şükür Kocatürk (76) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Şükür Kocatürk’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz