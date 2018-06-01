İzmit Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Halil İbrahim Koçak’ın eşi Gülistan Koçak (96) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Gülistan Koçak’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.