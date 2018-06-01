İzmit Malta Mahallesi Malta Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Hayrettin Sevimli (66) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Sevimli’nin cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.