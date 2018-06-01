Başiskele Serdar Mahallesi Hemşire Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Daire Başkanlarından merhum Selahattin Cömert’in eşi Kadriye Cömert (57) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan KAdriye Cömert’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.