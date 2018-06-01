Kadriye Cömert
Başiskele Serdar Mahallesi Hemşire Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Daire Başkanlarından merhum Selahattin Cömert’in eşi Kadriye Cömert (57) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan KAdriye Cömert’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz