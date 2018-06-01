Müzeyyen Yılmaz
İzmit Yeşilova Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Faruk Yılmaz’ın eşi Müzeyyen Yılmaz (61) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Müzeyyen Yılmaz’ın cenazesi Gökçeler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nebihoca Mezarlığında toprağa verildi.
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