Şaziye Uğurlu
İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Konutları adresinde ikamet eden emekli otomobil boyacısı Mesut Uğurlu’nun eşi Şaziye Uğurlu (79) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Şaziye Uğurlu’nun cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz