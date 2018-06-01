İzmit Akpınar Mahallesi Arızlı Toki Konutları adresinde ikamet eden emekli otomobil boyacısı Mesut Uğurlu’nun eşi Şaziye Uğurlu (79) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 9 çocuk annesi olan Şaziye Uğurlu’nun cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.