İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Berke Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Nedim Tekercioğlu’nun eşi Neriman Tekercioğlu (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Neriman Tekercioğlu’nun cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.