İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak adresinde ikamet eden Tekfenden emekli merhum Ziya Özen’in eşi Nazlı Özen (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. CHP eski Kadın Kolları İl Başkanı Neriman Denizoğlu ile birlikte 4 çocuk annesi olan Nazlı Özen’in cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.