Abdullah Erdoğan
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Abdullah Erdoğan (98) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Erdoğan’ın cenazesi Düzce Yığılca ilçesi Hoca Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz