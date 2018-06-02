Derince Yavuz Sultan Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Abdullah Erdoğan (98) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Abdullah Erdoğan’ın cenazesi Düzce Yığılca ilçesi Hoca Köyünde toprağa verildi.