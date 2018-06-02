Fatmatü Zehra Andıç
İzmit Fatih Mahallesi Şairane Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi Adem Andıç’ın eşi Fatmatü Zehra Andıç (69) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatmatü Zehra Andıç’ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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