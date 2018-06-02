İzmit Fatih Mahallesi Şairane Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi Adem Andıç’ın eşi Fatmatü Zehra Andıç (69) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatmatü Zehra Andıç’ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.