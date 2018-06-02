İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Fen İşlerinden emekli Kemal Akın (72) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Kemal Akın’ın cenazesi Tavşantepe Cemevinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.