Kemal Akın
İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Fen İşlerinden emekli Kemal Akın (72) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Kemal Akın’ın cenazesi Tavşantepe Cemevinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz