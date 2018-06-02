İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak adresinde ikamet eden Seka’dan emekli veznedar merhum Yakup Kahraman’ın eşi Şaziye Kahraman (80) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Şaziye Kahraman’ın cenazesi Seka Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.