İzmit Tepeköy Mahallesi Dağ Çiçeği Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Abdullah Akkuş (63) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Akkuş’un cenazesi Yeşilova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozluca Köy Mezarlığında toprağa verildi.