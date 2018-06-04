Abdullah Akkuş
İzmit Tepeköy Mahallesi Dağ Çiçeği Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Abdullah Akkuş (63) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Akkuş’un cenazesi Yeşilova Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozluca Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz