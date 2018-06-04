Ahmet Budak
İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Budak (56) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Budak’ın cenazesi Hicret Camiindeikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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