İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Budak (56) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Budak’ın cenazesi Hicret Camiindeikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.