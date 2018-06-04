İzmit Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi adresinde ikamet edenmerhum esnaf Raşit Özdemir’in eşi Reyhan Özdemir (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Reyhan Özdemir’in cenazesi Üçtepeler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçtepeler Köy Camiinde toprağa verildi.