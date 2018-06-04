Reyhan Özdemir
İzmit Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi adresinde ikamet edenmerhum esnaf Raşit Özdemir’in eşi Reyhan Özdemir (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Reyhan Özdemir’in cenazesi Üçtepeler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçtepeler Köy Camiinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz