İzmit Terzibayırı Mahallesi Bodur Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mehmet Arıkan (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Arıkan’ın cenazesi Terzibayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.