Emin Koç Kartepe Şevkatiye Mahallesi Andaç Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Emin Koç(98) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Emin Koç’un cenazesi Sakarya Pamukova ilçesinde toprağa verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz