Hikmet Palaska
İzmit Erenler Mahallesi Yaşam Sokak adresinde ikamet eden Polisan Boya Fabrikasında işçi olarak çalışanHikmet Palask(42) kemik rahatsızlığına bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hikmet Palaska’nın cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz