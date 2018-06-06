İzmit Erenler Mahallesi Yaşam Sokak adresinde ikamet eden Polisan Boya Fabrikasında işçi olarak çalışanHikmet Palask(42) kemik rahatsızlığına bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hikmet Palaska’nın cenazesi Çubuklu Osmaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.