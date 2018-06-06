İzmit Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi İkizli Çeşme Sokak adresinde ikamet eden Shell’den emekli merhum Mehmet Nuri Terzibaşoğlu’nun eşi Zekiye Terzibaşoğlu(91) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zekiye Terzibaşoğlu cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.