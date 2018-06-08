Raşit Kurul
İzmit Orhaniye Mahallesi Orhaniye Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Raşit Kurul (100) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Raşit Kurul'un cenazesi Orhaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz