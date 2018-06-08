İzmit Orhaniye Mahallesi Orhaniye Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Raşit Kurul (100) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Raşit Kurul'un cenazesi Orhaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.