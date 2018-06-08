İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Yeni Sokak adresinde ikamet eden TEK’ten emekli İbrahim Ekemen (67) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan İbrahim Ekemen'in cenazesi Taşocakları Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.