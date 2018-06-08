İzmit Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak adresinde ikamet eden DDY’dan emekli, merhum Mustafa Hilmi Vardoğan’ın eşi Emine Vardoğan (89) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Vardoğan'ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.