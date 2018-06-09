Melahat Biçim
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.5 adresinde ikamet eden Mağazada satış şefi olarak çalışan merhum Ali Biçim’in eşi, 2 çocukannesi Melahat Biçim(89) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz