İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.5 adresinde ikamet eden Mağazada satış şefi olarak çalışan merhum Ali Biçim’in eşi, 2 çocukannesi Melahat Biçim(89) Alzheimer hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.