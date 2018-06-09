Mehmet Ali Atıcı
Körfez ilçesi 17 Ağustos Mahallesi Yaseminler Sokak No.2 adresinde ikamet eden YSE’den emekli, 5 çocuk babası Mehmet Ali Atıcı(86) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında 17 Ağustos Camiinden alınarak Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz