Haşim Sarıbaş
Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Caddesi No.2 adresinde ikamet eden Pirelliden emekli, 3 çocuk babası Haşim Sarıbaş(81) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Dumlupınar Camiinden alınarak Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz