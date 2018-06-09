Firdevs Coşkunses
İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak No.2 adresinde ikamet eden İşçi emeklisi, Salih Coşkunses’in eşi, 4 çocuk annesi Firdevs Coşkunses (67) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Seka Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz