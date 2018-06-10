İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden gümrükten emekli Orhan Ergül’ün eşi Sevim Ergül(68) kalp krizine bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Ergül’ün cenazesi Akarca Tahtalı Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.