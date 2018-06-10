İsmail Afacan
İzmit Mecidiye Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden emekli şoförİsmail Afacan(84) yaşlılık nedeniyle vefat etti.Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Afacan’ın cenazesi Mecidiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecidiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz