İzmit Mecidiye Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden emekli şoförİsmail Afacan(84) yaşlılık nedeniyle vefat etti.Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Afacan’ın cenazesi Mecidiye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mecidiye Mezarlığında toprağa verildi.