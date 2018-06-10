İzmit Zabıtan Mahallesi Hacı Arif Sokak adresinde ikamet eden DDY’dan emekli merhum İsmail Tirakioğlu’nun eşi Fikriye Tirakioğlu (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fikriye Tiryakioğlu’nun cenazesi Yenidoğan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.