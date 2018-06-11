Zehra Yener
İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahriye Caddesi adresinde ikamet eden Zehra Yener (92) tansiyon hastalığı sebebiyle vefat etti. Evli 1 çocuk annesi ev hanımı Zehra Yener’in cenazesi öğle vakti BAÇ Çınarlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz