İzmit Tepeköy Mahallesi Sancak Caddesi adresinde ikamet eden Bahriye Kular (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhum işçi emeklisi Osman Kular’ın eşi evli 2 çocuk annesi Bahriye Kular’ın cenazesi öğle vakti Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.