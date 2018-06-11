Bahriye Kular
İzmit Tepeköy Mahallesi Sancak Caddesi adresinde ikamet eden Bahriye Kular (86) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhum işçi emeklisi Osman Kular’ın eşi evli 2 çocuk annesi Bahriye Kular’ın cenazesi öğle vakti Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz