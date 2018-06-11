Yıldız Yılmaz
İzmitTopçular Mahallesi Yıldız Sokak adresinde ikamet eden Yıldız Yılmaz (73) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. PETKİM emeklisi Yaşar Yılmaz’ın eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Yıldız Yılmaz’ın cenazesi öğle vakti Topçular Turan Camii’nce kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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