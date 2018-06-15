İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Ali Fincankıran’ın eşi Sultan Fincankıran (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Sultan Fincankıran’ın cenazesi Kargalı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratköy Mezarlığında toprağa verildi.