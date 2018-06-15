Sultan Fincankıran
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Ali Fincankıran’ın eşi Sultan Fincankıran (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Sultan Fincankıran’ın cenazesi Kargalı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz