Fatma Saraç
İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi Mehmet Saraç’ın eşi Fatma Saraç (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Saraç’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz