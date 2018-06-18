İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi Mehmet Saraç’ın eşi Fatma Saraç (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Saraç’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.