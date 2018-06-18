İzmit Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Refik Çeliker’in eşi Cemile Çeliker (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Cemile Çeliker’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.