Cemile Çeliker
İzmit Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Refik Çeliker’in eşi Cemile Çeliker (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Cemile Çeliker’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz