İzmit Orhan Mahallesi Durmaz Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hakan Büyük (62) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Büyük’ün cenazesi Gültepe Cemevinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.