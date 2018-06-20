İzmit Veliahmet Mahallesi Oğuz Sarayı Apartmanında ikamet eden esnaf merhum Osman Karahan’ın eşi Mükerrem Karahan (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mükerrem Karahan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.