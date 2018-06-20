Derince Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Caddesi adresinde ikamet eden Seyyar satıcı Hüseyin Bağlan (89) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Bağlan’ın cenazesi Dumlupınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.